Warten auf liebevolle Pflegeeltern: Immer noch müssen 21 Kinder in der Hansestadt Rostock in eine Pflegefamilie vermittelt werden. Symbolfoto: Unsplash/Kelli McClintock up-down up-down Pflege-Familien-Zentrum Rostock In Rostock warten immer noch Kinder auf eine Pflegefamilie Von Jens Griesbach | 18.01.2023, 17:14 Uhr

Das Pflege-Familien-Zentrum der Caritas in Rostock konnte vergangenes Jahr vielen Kindern in Notsituationen helfen. Dennoch ist der Bedarf nach Pflegeeltern in der Hansestadt weiter hoch.