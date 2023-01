Künftig keine Knöllchen-Gefahr an Sonntagen mehr? Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostock Hitzige Diskussion über kostenfreies Parken an Sonntagen Von Malte Fuchs | 04.01.2023, 17:11 Uhr

Die Rostocker CDU will das Parken in der Rostocker Innenstadt und in Warnemünde an Sonntagen kostenfrei machen. Im Bauausschuss sorgte der Vorschlag kürzlich für intensive Auseinandersetzungen.