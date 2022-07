Am Wochenende musste die Polizei ausrücken, nach Fahrraddieben zu fahnden. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Dank Zeugenhinweis Rostocker Polizei fasst mutmaßliche Fahrraddiebe in der Nacht Von Carolin Beyer | 18.07.2022, 15:38 Uhr

Eines der am Wochenende in Rostock gestohlenen Fahrräder konnte schnell wieder an die Besitzerin zurückgegeben werden.