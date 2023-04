Die Rostocker Polizei hat zehn alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Polizeieinsätze in Hansestadt Rostocker Polizei stoppt zehn alkoholisierte Verkehrssünder Von Jens Griesbach | 24.04.2023, 15:46 Uhr

Gleich zehn Einsätze wegen Alkohol im Straßenverkehr gab es am Wochenende in Rostock. In Warnemünde stürzte zudem ein Radfahrer und verletzte sich schwer.