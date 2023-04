Bereits zum 14. Mal beteiligt sich Rostock an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Foto: dpa up-down up-down Stadtradeln 2023 Rostocker Radfahrer sammeln wieder Radel-Kilometer Von Jens Griesbach | 05.04.2023, 14:10 Uhr

Die große Aktion Stadtradeln startet in diesem Jahr am 14. Mai in der Hansestadt. Wie Sie teilnehmen können, lesen Sie hier.