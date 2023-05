Mit einem umfassenden Sportkonzept soll es künftig weniger Konkurrenz unter den Rostocker Vereinen geben. Symbolfoto: Frank Hormann/dpa-Zentralbild up-down up-down Diskussionsrunde am 25. Mai Damit Vereine besser planen können: Sportkonzept für Rostock gefordert Von Nicolas Bahr | 25.05.2023, 10:39 Uhr

Mit mehr Kooperation in eine besser Zukunft: Durch ein Sportkonzept für ganz Rostock will die lokale SPD den Breiten- und Leistungssport in der Hansestadt stärken. Am Donnerstagabend lädt die Partei zum Meinungsaustausch.