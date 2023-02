Alle Filialen der Rostocker Stadtbibliothek sind am Mittwoch, 22. Februar, geschlossen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Auch in den Stadtteilen Rostocker Stadtbibliothek am Mittwoch komplett geschlossen Von Malte Fuchs | 20.02.2023, 17:57 Uhr

Am Mittwoch, 22. Februar, bleibt Rostocks Zentralbibliothek geschlossen. Auch in den Stadtteilen findet an diesem Tag kein Bibliotheksbetrieb statt.