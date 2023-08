Fonds der Fernsehlotterie Rostocker Stadtmission erhält fast 100.000 Euro, um Obdachlosen zu helfen Von Anne Luttermann | 30.08.2023, 05:00 Uhr Wie viele Menschen in Rostock genau auf der Straße leben, ist unklar. Experten gehen von zirka 500 aus. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down

Das Geld werde vor allem in der Anlaufstelle Oase in Gelbensande, in Tessin und in Rostock eingesetzt. Welche Pläne die Rostocker Stadtmission mit der Spende hat.