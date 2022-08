Mit den Worten „Öfter, Schneller, Weiter, Klima“ bewirbt die Rostocker Straßenbahn AG die kommende Änderungen im Rostocker Busfahrplan. FOTO: Malte Fuchs up-down up-down RSAG geht in die Offensive 100.000 Rostocker profitieren von Fahrplanänderung der Buslinien Von Malte Fuchs | 02.08.2022, 15:25 Uhr

Zehn Minuten – länger soll niemand mehr auf seinen Bus warten müssen. Zumindest auf zentralen Strecken in den dichtbesiedelten Stadtteilen wird das ab dem 15. August Realität. Die RSAG kündigt weitreichende Fahrplanänderungen an, wohl besonders zur Freude der Menschen in Schmarl und Groß Klein.