Wieder ein voller Seesack mit selbst gestrickten Sachen für die Seeleute: Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow (l.) ist den Rostocker Strick-Feen um Karin Schimpitz dankbar. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Deutsche Seemannsmission Wie Rostockerinnen fleißig für arme Seeleute stricken Von Jens Griesbach | 21.03.2023, 15:33 Uhr | Update vor 2 Std.

Seeleute aus aller Welt kommen oftmals nur mit dem, was sie am Leib tragen, im Rostocker Überseehafen an. Die Seemannsmission versorgt sie dann mit Kleidung. Doch ohne die Rostocker Strick-Feen wäre das nicht möglich.