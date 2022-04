Ilsabe Perschall sortiert kurz vor Öffnung der Ausgabestelle die letzten Lebensmittel. FOTO: Anne Luttermann Lebensmittel werden knapp Rostocker Tafel ist auf private Spenden für geflüchtete Ukrainer angewiesen Von Anne Luttermann | 09.04.2022, 05:00 Uhr

Der Krieg in der Ukraine schadet auch den Bedürftigen in Rostock. Die Auswirkungen werden von Tag zu Tag merkbar, immer weniger Spenden bekommt die Rostocker Tafel, um diese an Bedürftige in der Hansestadt zu verteilen.