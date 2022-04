Dass ihre Tochter Milena nach der Flucht aus der Ukraine in Rostocker wieder eine Schule besuchen kann, darüber ist Yulia Radchenko sehr glücklich. FOTO: Aline Farbacher Türmchenschule in Reutershagen 22 ukrainische Kinder zum ersten Schultag in Rostock begrüßt Von Aline Farbacher | 21.04.2022, 15:20 Uhr

Die Erst-bis Viertklässler sollen in den kommenden Wochen in die Klassen integriert werden und zusätzlich Deutschunterricht erhalten. Ihre Eltern erzählen von der Flucht und was sie sich für ihre Kinder wünschen.