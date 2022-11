Senator Chris von Wrycz Rekowski (SPD, r.) nahm Dr. Ute Fischer-Gäde im Rostocker Rathaus den Amtseid ab. Beobachtet von Sozialsenator Steffen Bockhan (Linke) und Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke, l.) Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Ute Fischer-Gäde tritt Amt an Rostocks neue Umweltsenatorin legt Amtseid im Rathaus ab Von Jens Griesbach | 23.11.2022, 14:38 Uhr

Die 50-jährige Dr. Ute Fischer-Gäde ist die Nachfolgerin des langjährigen Umweltsenators Holger Matthäus in der Hansestadt. Was die Neue in der Verwaltungsspitze für Rostock erreichen will.