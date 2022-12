Nordwestlich von DHL und den Rostocker Stadtwerken soll in der Industriestraße in Schmarl ein neues Bürogebäude entstehen. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Neubau der Firma SMEA IT Rostocker Unternehmen plant neues Bürogebäude auf Brachfläche in Schmarl Von Nicolas Bahr | 08.12.2022, 15:11 Uhr

Wo derzeit nur Sträucher wild wachsen, soll schon bald ein modernes Bürogebäude entstehen. Das Unternehmen SMEA IT will sich damit direkt neben dem Paketdienst DHL in der Industriestraße in Rostock-Schmarl ansiedeln.