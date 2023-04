Mit der Flair am Meer verwandelt sich der IGA-Park in Rostock für vier Tage zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie. Foto: inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events up-down up-down Stadthalle und Hanse Messe Rostocker Veranstaltungsbranche knüpft an Vor-Corona-Niveau an Von Jens Griesbach | 27.04.2023, 17:00 Uhr

Konzerte, Messen und Sportevents erleben einen Besucheransturm in der Hansestadt. Mit der Messe Flair am Meer soll Mitte Mai im IGA-Park zudem die Freiluft-Saison eingeläutet werden. Was die Besucher hier erwartet.