Stadthalle und Hanse Messe Holiday on Ice und Die Prinzen: Rostocker Veranstaltungsbranche startet mit Highlights in die neue Saison Von Anne Luttermann | 29.08.2023, 13:52 Uhr Die Veranstaltungsbranche befindet sich auf dem Weg zurück zur Normalität Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Nicht nur in der Stadthalle in der Südstadt reiht sich eine Top-Veranstaltung an die nächste, auch in der Hanse Messe in Schmarl finden in diesem Herbst zahlreiche Messen statt.