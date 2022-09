Am 1. Oktober werden die Warnanlagen in Rostock getestet. Symbolfoto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Test der Warnsysteme Rostocker Warntag am 1. Oktober lässt Sirenen heulen Von Caroline Bothe | 28.09.2022, 15:17 Uhr

Anlässlich des Rostocker Warntages werden am 1. Oktober die Sirenen in der Hansestadt heulen. An diesem Tag testet die Stadtverwaltung die Technik ihres Warnsystems für den Ernstfall.