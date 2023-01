Professorin Dorothea Tegethoff leitet ersten Lehrstuhl für Hebammenwissenschaft in MV. Foto: Universitätsmedizin Rostock up-down up-down Unimedizin Rostock Dorothea Tegethoff leitet ersten Lehrstuhl für Hebammenwissenschaft in MV Von Aline Farbacher | 05.01.2023, 11:34 Uhr

Angehende Hebammen können ihr Fach seit 2020 an der Universitätsmedizin Rostock studieren. Der Lehrstuhl in Rostock, ist der einzige in MV, der das Hebammenstudium anbietet.