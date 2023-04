In einem Sicherungsverfahren musste das Gericht entscheiden, ob die Angeklagte in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Sicherungsverfahren am Landgericht Rostockerin muss nach schwerer Brandstiftung in die Psychiatrie Von Florian Hoese | 14.04.2023, 18:32 Uhr

Eine an Schizophrenie erkrankte Frau legte im Oktober 2022 in ihrer Wohnung in Rostock-Lichtenhagen ein Feuer, das auch angrenzende Wohnungen beschädigte. Am Freitag wurde am Landgericht Rostock das Urteil gesprochen.