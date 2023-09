Am Freitag, 22. September, und am Sonnabend, 23. September, lockt das Trio Tridiculous noch ein letztes Mal Besucher in das große Zelt des Circus Fantasia im Rostocker Stadthafen. Als gebührenden Abschied der Saison wollen die Artisten den Schaulustigen beste Unterhaltung bieten.

Drei Multitalente wollen das Publikum begeistern

Das Berliner Trio tritt mit einer eigenen Show aus Akrobatik, Musik und Comedy auf. In einer Ankündigung des Veranstalters heißt es dazu: „Die drei internationalen Multitalente spielen zudem all ihre Fähigkeiten aus und nutzen ihren spitzbübischen Spieltrieb.“

Tridiculous setzt sich aus einem in Tel-Aviv aufgewachsenen Russen, Semion Bazavlouk, zusammen und zwei Ukrainern, Ihor Yakymenko und Rostyslav Hubaydulin, die in der Berliner Breakdance-Szene heimisch sind.

Die Shows beginnen am Freitag um 20 Uhr und am Sonnabend um 17 Uhr. Tickets sind unter www.fantasia-rostock.de erhältlich und kosten im Vorverkauf 19 Euro, ermäßigt 15 Euro.