Die Christuskirche sowie das katholische Gemeindezentrum am Rostocker Lindenpark werden komplett neu gestaltet. Pfarrer Dietmar Wellenbrock verfolgt die Bauarbeiten mit großem Interesse. FOTO: Jens Griesbach Christuskirche am Lindenpark Rostocks Katholiken müssen für Gottesdienste umziehen Von Jens Griesbach | 11.07.2022, 14:32 Uhr

Die Bauarbeiten in der katholischen Christuskirche sowie im Gemeindezentrum am Rostocker Lindenpark steuern einem Höhepunkt entgegen. Am Montag hat die Sanierung des Innenraums der Kirche begonnen. Die Sonntagsmessen können hier nicht mehr stattfinden.