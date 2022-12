Ärger um die ungenutzte Fläche des Marinearsenals: In MV wollen die Verantwortlichen dort Infrastruktur für erneuerbare Energien schaffen, in Berlin wollen die Verantwortlichen dort einen Recyclinghof für ausgediente Schiffe bauen. Archivfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Recyclinghof oder Anlagen für Windenergie? Streit um Industrieansiedlung am Rostocker Marinearsenal Von Malte Fuchs | 14.12.2022, 14:43 Uhr | Update vor 5 Min.

Es deutet sich ein elementarer Konflikt zwischen Lokalpolitikern und der Bundesregierung an: Was soll auf der bislang ungenutzten Fläche der ehemaligen MV-Werft entstehen? Der Staat, dem das Gelände gehört, will dort Schiffe zerlegen. Das stößt in Rostock auf Widerstand.