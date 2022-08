Am Ufer eines Seitenarmes der Warnow ist es ersichtlich: Ohnehin führt der Fluss bereits wenig Wasser. Doch durch die Hitze und ausbleibenden Regen verringert sich die Wassermenge weiter. FOTO: Malte Fuchs up-down up-down Eine Stadt im Klimawandel Rostocks Trinkwasserquelle führt Niedrigwasser Von Malte Fuchs | 04.08.2022, 16:21 Uhr

Das kühle Nass stillt nicht nur an heißen Tagen den Durst in der Großstadt. Doch mit dem Klimawandel steigen die Sorgen um die Zukunft der Wasserversorgung. Das Besondere am Rostocker Trinkwasser: Es kommt gänzlich aus der Warnow – und die führt aktuell Niedrigwasser.