Rostock RSAG eröffnet neues Kundenzentrum in der Langen Straße Von Malte Fuchs | 19.09.2023, 16:22 Uhr Das neue Kundenzentrum in der Langen Straße in Rostock wurde am Dienstag eröffnet. Foto: Joachim Kloock up-down up-down

Die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) berät Nutzer des Nahverkehrs von nun an in der Langen Straße. Das neue Kundenzentrum ersetzt die bisherigen Zentren am Doberaner Platz und am Dierkower Kreuz.