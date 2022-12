Die neuen Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ starten mit der Geburt von Nicoles Sohn Dave Kilian. Foto: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL up-down up-down Hochzeit, Babys und neue Liebschaften RTL Zwei sendet neue „Hartz und Herzlich“-Folgen aus Rostock Von Aline Farbacher | 15.12.2022, 17:36 Uhr

Der Privatsender gibt noch in diesem Jahr wieder intime Einblicke in das Leben der Rostocker. Wann die neuen Folgen im Fernsehen laufen, bei wem die Hochzeitsglocken läuten und warum ein Name für Streit sorgt.