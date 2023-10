Auf Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) kommen in Rostock erneut Einschränkungen zu. Ab Mittwoch, 4. Oktober, bis zum 19. Oktober, wird die Taktung der Linien S1 zwischen Rostock und Warnemünde und der S2 zwischen Güstrow und Warnemünde verändert.

So fahren die S-Bahnen der beiden Linien jeweils von 20.30 Uhr bis zum Betriebsschluss zwischen Rostock-Hauptbahnhof und Warnemünde im 30-Minuten-Takt. Grund dafür sind Arbeiten an den Oberleitungen zwischen den Bahnhöfen Rostock-Hauptbahnhof und Rostock-Marienehe. „Weil es ja nur ein Unterschied in den Taktzeiten und kein Komplettausfall ist, wird auch kein Schienenersatzverkehr eingesetzt“, informierte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.