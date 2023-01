Auch in einem umgebauten Wohnwagen kann man in Rostock eine Sauna finden. Foto: Carlos Kirchner up-down up-down Draußen kalt, drinnen heiß Saunavergnügen in Rostock: Die ungewöhnlichsten Schwitzkästen der Stadt Von Caroline Bothe | 18.01.2023, 18:11 Uhr

In der kalten Jahreszeit mal ins Schwitzen kommen und entspannen – das geht auch in Rostock und Warnemünde, und zwar an den ungewöhnlichste Orten. Diverse mobile Saunen laden das ganze Jahr zum Aufwärmen ein. Eine Auswahl.