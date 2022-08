Gesa Nickel und Marie Busse von der „J. R. Tolkien“ laden im Namen der Crew zum zweistündigen Segelspaß ein. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Hanse Sail in Warnemünde Schiffe gucken und mitsegeln vom Ostseebad aus Von Maria Pistor | 08.08.2022, 19:33 Uhr

Am Donnerstag startet die Hanse Sail. Auch in Warnemünde wird zum maritimen Großereignis einiges geboten. Bei Besuchern ist die Tourismuszentrale Warnemünde daher ein gefragter Anlaufpunkt, um dort Infos zum Mitsegeln zu erhalten. Aber auch am Neuen oder Alten Strom können Urlauber die Schiffe entern.