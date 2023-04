Wegen einer Streckensperrung des Schmarler Damms in Rostock gibt es Umleitungen für die Buslinien 38 und 39. Foto: dpa up-down up-down Straßenbauarbeiten in Rostock Schmarler Damm voll gesperrt: Busse werden umgeleitet Von Jens Griesbach | 20.04.2023, 09:31 Uhr

Der Fahrbahnbelag auf der Brücke Schmarler Damm in Rostock wird am 22. April instand gesetzt. Es gibt eine Vollsperrung. Die RSAG kündigt für die Buslinien 38 und 39 Umleitungen an.