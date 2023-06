Rund 20.000 Schüler haben in Groß Lüsewitz bereits naturwissenschaftliche Experimente durchgeführt. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Finanzierung durch Ministerium Schülerlabor gerettet: Kinder und Jugendliche können in Groß Lüsewitz weiter experimentieren Von Nicolas Bahr | 13.06.2023, 14:31 Uhr

Für die Bildung in MV eine wichtige Institution, stand das Schülerlabor in Groß Lüsewitz wegen fehlender Gelder bis vor Kurzem noch vor dem Aus. Zwar sicherte das Bildungsministerium nun eine Finanzierung zu, doch Geld für Ausrüstung, Miete und Co. fehlt weiterhin.