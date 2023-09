Schulverwaltungsamt Rostock Schulanmeldungen für Rostocks zukünftige Erstklässler starten Von Jens Griesbach | 29.09.2023, 13:42 Uhr Die Schulanmeldungen für Rostocks Erstklässler beginnen ab dem 1. Oktober. Foto: Bernd Thissen up-down up-down

Ab dem 1. Oktober gehen die Anmeldeinformationen für das Schuljahr 2024/25 in der Hansestadt raus. Was Eltern von zukünftigen Erstklässlern in Rostock beachten müssen.