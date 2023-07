Das Innerstädtische Gymnasium Rostock bekommt neue Fenster. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostock Schulen werden in den Sommerferien saniert Von Anne Luttermann | 10.07.2023, 15:54 Uhr

Sommerzeit ist Bauzeit: In den Ferien stehen in einigen Rostocker Schulen Arbeiten an. Dabei wird eine ordentliche Summe in elf Einrichtungen investiert.