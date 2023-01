Kompetente Fachverkäufer, darunter auch „Papiertante“ Katrin Wolff, beraten Eltern, worauf sie beim Kauf von Schulranzen achten müssen. Foto: Anette Pröber up-down up-down „colour and more“ in Rostock Auf Schulranzen-Messe erfahren Eltern, worauf sie beim Kauf achten müssen Von Anne Luttermann | 24.01.2023, 13:00 Uhr

Am 28. und 29. Januar findet die Messe bei „colour and more“ im Rostocker Hof statt – erstmals auch am Sonntag. Bei der Veranstaltung können viele Utensilien ausprobiert werden und der Spaß für die Kleinsten soll ebenfalls nicht zu kurz kommen.