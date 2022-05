Ab Ortsausgang Rostock bis Knotenpunkt Schwaaner Landstraße/Sildemower Weg wird eine Fahrradstraße eingerichtet. Zudem wird dieser Abschnitt der Schwaaner Landstraße zur Fahrradstraße. FOTO: Georg Scharnweber Neue Fahrradstraße in Rostock Teil der Schwaaner Landstraße wird zur Anliegerstraße Von Jens Griesbach | 10.05.2022, 05:00 Uhr

Mit immer mehr Fahrradstraßen will die Hansestadt Rostock die Verkehrswende schaffen. In einem einjährigen Modellversuch wird nächstes Jahr auch die Schwaaner Landstraße in eine Fahrradstraße umgewidmet. Dabei wird diese teilweise zur Anliegerstraße.