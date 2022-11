Die Schaufel des Stelzenbaggers „Mimar Sinan“ fasst 35 Kubikmeter. Der weltweit größte Bagger seiner Art hat im Rostocker Hafen mit seiner Arbeit begonnen: der Vertiefung des Seekanals. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Startschuss für Bauarbeiten Jetzt wird gebaggert in Rostocks Seehafenzufahrt Von Jens Griesbach | 14.11.2022, 15:40 Uhr

Der Rostocker Seekanal wird vertieft und für die großen Schiffe fit gemacht. Was in den kommenden Jahren in und vor Warnemünde alles geplant ist.