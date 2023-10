Warnemünde Rostocker Seehunde freuen sich über neue Eisbader in ihrem Verein Von Maria Pistor | 02.10.2023, 15:59 Uhr Sind schon lang bei den Rostocker Seehunden dabei: Ilona Pälecke (von links) Marianne Tuczek und Marianne Paptistella beim Anbaden in der Ostsee. Foto: Dietmar Marquardt up-down up-down

Derzeit hat der Sport der Winterschwimmer einen Aufschwung. Immer mehr Menschen wagen sich in das kühle Nass. Was sonst am Wochenende in Warnemünde los war.