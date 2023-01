Das Segelhochhaus hätte das Kröpeliner Tor (Mitte) in Rostock bei weitem überragt. Foto: Archiv Denkmalpflegeamt up-down up-down Bauprojekte aus DDR-Zeiten Wie das Segelhochhaus das Rostocker Stadtzentrum prägen sollte Von Dörte Rahming | 01.01.2023, 15:33 Uhr

In den 1960er Jahren wurden in Rostock hochfliegende Pläne geschmiedet, um die Stadt zum repräsentativen „Tor zur Welt“ zu machen. In dieser Serie werden die Rostocker Bauprojekte aus DDR-Zeiten vorgestellt. Manche Vorhaben blieben Ideen, andere werden nach Jahren doch noch realisiert. Etwa der Rathausanbau oder die Warnowbrücke.