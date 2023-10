Fischerei in der Ostsee Durch selektive Netze sollen die Tiere in Warnemünde geschützt werden Von Milad Khoshdel | 11.10.2023, 05:00 Uhr Dr. Daniel Stepputtis und sein Forscherteam versuchen, mit selektiven Netzen den unerwünschten Beifang in der Fischerei zu reduzieren. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down

Das Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock forscht unter anderem an speziellen Netzen, um die Fischerei nachhaltig zu gestalten. Davon sollen nicht nur die Tiere in der Ostsee profitieren, sondern auch Fischer in Warnemünde.