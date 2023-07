Serhat-Semih Güler überspringt beim Wechsel von Wuppertal nach Rostock eine Liga. Foto: Andy Bünning up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Serhat-Semih Güler von Hansa Rostock lebt seinen Fußball-Traum Von Andre Gericke | 05.07.2023, 16:33 Uhr | Update vor 17 Min.

Von der Regionalliga direkt in die 2. Bundesliga: Stürmer Serhat-Semih Güler überspringt bei seinem Wechsel vom Wuppertaler SV zum FC Hansa Rostock eine Liga. Was ist der 25-Jährige für ein Typ, was hat er vor?