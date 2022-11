Die Vorweihnachtszeit ist angebrochen und hält auch in diesem Jahr Adventskonzerte in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Warnemünde bereit. Die Erlöse gehen an gute Zwecke. Am Vorabend des 1. Advent, 26. November, singt der Shantychor De Klaashahns mit voller Besetzung und eigener musikalischer Begleitung in der Kirche, teilte Karl-Heinz Balloff, Vorsitzender des Fördervereins der Warnemünder Kirche, mit. Die Leitung übernimmt fast genau ein Jahr nach dem plötzlichen Tod des musikalischen Leiters Klaus Papenfuß, Monika Milles.

„Der Shantychor freut sich über vereinzelte Neuzugänge, die erstmalig bei diesem großen Konzert dabei sein werden“, so Balloff. Das Konzert wird durch den Förderverein organisiert und begleitet. Die Erlöse fließen in den baulichen Erhalt der Kirche. „Aktuell gibt es Planungen für eine neue regenerative Heizungsanlage und zwei neue Kirchenglocken“, sagt Balloff. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Karten sind in der Buchhandlung Krakow Nachfolger in Warnemünde sowie an der Abendkasse erhältlich.

Einige Tage später, am 1. Dezember, findet dann die nächste karitative Veranstaltung in der Warnemünder Kirche statt. Das Marinekommando lädt gemeinsam mit dem Büro Hanse Sail und der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert ein. Zu Gast wird der Marinemusikkorps Kiel unter der Leitung von Kapitänleutnant Inga Hilsberg sein. In diesem Jahr kommen die Erlöse dem Förderverein Jugendschiff Likedeeler, der Warnemünder Kantorei und ihren Kinder- und Jugendchören und dem Verein Traditionsschiff FLB 40-3 zu Gute.