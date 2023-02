Selbst im Winter finden sich einige Skater auf der Sportanlage in der August-Bebel-Straße ein, um Tricks wie Kickflips, Grinds und Co. zu üben. Foto: Johannes Pieper up-down up-down August-Bebel-Straße Rostocker Straßensportler bekommen maßgeschneiderten Skatepark Von Nicolas Bahr | 23.02.2023, 17:10 Uhr

Ein Rostocker Skatertraum geht in Erfüllung – nach mehr als 20 Jahren erneuert und verbessert die Stadt Rostock den Skatepark in der August-Bebel-Straße. An der Umgestaltung der Sportanlage durften die Skater persönlich mitwirken.