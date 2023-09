Das traditionsreiche Hotel Neptun an der Warnemünder Strandpromenade zählt seit mehr als einem halben Jahrhundert zu den Wahrzeichen des Ostseebades. Jetzt absolvierte das 5-Sterne-Hotel dank nachhaltiger, zukunftsorientierter Arbeitsabläufe den Dehoga-Umweltcheck, ein Markenzeichen für Umweltschutz im Gastgewerbe. „Wir freuen uns, dass es jetzt mit dem Hotel Neptun insgesamt sieben Häuser und Hotels sind, die das begehrte Umweltsiegel tragen“, sagt MVs Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Lars Schwarz.

„Für unser großes Haus war das durchaus ein sehr umfangreiches Unterfangen“, berichtet General Manager Guido Zöllick. „Vier Bereiche kamen auf den Prüfstand: der Energie- und Wasserverbrauch, das Abfallaufkommen und die Lebensmittel. Unser Ziel war es nicht nur, den Status Quo zu ermitteln, sondern vor allem zu erfahren, was wir noch besser machen können.“

Hotel Neptun setzt auf regionale Produkte und Fair Trade

Die unabhängige Jury überzeugte besonders das Engagement in den Kategorien ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. So arbeitet das Hotel seit vielen Jahren mit regionalen Lieferanten zusammen, wie der Fleischerei Kaeding in Bad Sülze, der Rostocker Firma „F&F; - Fisch und Feinkost“ und dem Hof Sangel aus Alt Greschendorf. Bei ausgewählten Produkten setzt das Hotel Neptun auf Fair Trade.

So produziert das Hotel Neptun in Warnemünde selber Strom

Seinen Strom bezieht das Hotel vom Anbieter „Enercity“, der sich auf erneuerbare Energiequellen spezialisiert hat. Darüber hinaus erzeugt das Hotel selbst Strom: Mit einem eigenen Blockheizkraftwerk produzierte das Neptun im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Kilowatt und speiste in das Stromnetz der Rostocker Stadtwerke ein.

Bei der Übergabe des begehrten Umwelt-Siegels: Dehoga-Präsident Lars Schwarz (l.), Neptun-Qualitätskoordinatorin Anja Karina Rein, Dehoga-Geschäftsführer Matthias Dettmann sowie Neptun-General-Manager Guido Zöllick. Foto: Silke Greven

In den 338 Hotelzimmern wird bewusst auf Klimaanlagen verzichtet und frische Ostseeluft bevorzugt, auch um Energie zu sparen. Jedes Zimmer wurde mit einer digitalen Gästemappe ausgestattet, um den Papierverbrauch zu senken. Bei der Zimmerreinigung können Gäste den Quick-Service wählen, um den Reinigungsmittel- und Stromverbrauch sowie die Abwassermenge zu reduzieren. Türkarten sorgen für einen unterbrochenen Stromkreis, wenn die Gäste einmal nicht in ihrem Zimmer sind.

Hotel Neptun bietet Ladestationen für E-Autos

Eine selbst angelegte Wildblumenwiese vor dem Haus unterstützt die Artenvielfalt, Ladestationen für Autos stehen zur Verfügung und hoteleigene Fahrräder werden für gemeinsame Touren oder individuelle Ausflüge angeboten.

Eine Herzensangelegenheit für das Traditionshotel ist die jahrelange Treue und Unterstützung verschiedener kultureller und ortsansässiger Einrichtungen und Vereine, wie dem Warnemünder Leuchtturmverein und Heimatmuseum, der Nachwuchsabteilung des SV Warnemünde Fußball, dem Active Beach und der Hochschule für Musik und Theater in Rostock.

„Dass wir beim Dehoga-Umweltcheck überzeugen konnten, macht uns natürlich stolz. Für unsere Gäste bedeutet das einen nachhaltigen Aufenthalt und für unser Team den Nachweis verantwortungsbewussten, umweltfreundlichen Handelns“, freut sich Zöllick über die Bestätigung der umweltbewussten Betriebsführung des Hotels.