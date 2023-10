Offene Bäckereien am Dienstag Hier gibt es in Rostock am Tag der Deutschen Einheit frische Brötchen Von Aline Farbacher | 02.10.2023, 14:26 Uhr Wo gibt es in Rostock am Tag der Deutschen Einheit frische Brötchen? Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down

Wer am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, Lust auf frische Brötchen oder ein Stück Kuchen hat, muss aufpassen, denn nicht alle Bäcker haben am Dienstag geöffnet. Wo es dennoch am Feiertag welche gibt – eine Übersicht für die Hansestadt.