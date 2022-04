Wo gibt es in Rostock an Ostern frische Brötchen? (Symbolbild) FOTO: Martin Schutt/dpa Rostock und Umgebung So haben die Bäcker an Ostern geöffnet Von Anne Luttermann | 14.04.2022, 05:00 Uhr

Welche Bäcker haben in Rostock, Kühlungsborn, Bad Doberan und Elmenhorst am 15., 17. und 18. April 2022 geöffnet? Eine Übersicht, wo Kunden in diesem Jahr an Ostern frische Brötchen bekommen.