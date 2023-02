Noch laufen die Umbauarbeiten im Bike Market in Rostock-Schutow, doch Ende Februar wollen Vertriebsleiter Jan-Philipp Boccacci (l.) und Filialeiter Marcel Döberitz wieder aufmachen. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Neueröffnung nach Umbau in Schutow So sieht Rostocks neuer Bike Market aus Von Jens Griesbach | 01.02.2023, 15:47 Uhr

Seit Anfang November wird der größte Fahrradladen in Rostock umgebaut. Nun steht die Neueröffnung vom Bike Market in Schutow kurz bevor. Wir zeigen schon jetzt, was die Kunden alles erwartet.