Als nach etwa einer Stunde die knapp über 30.000 Tickets für das Marteria-Konzert am 2. September ausverkauft waren, hatte Marten Laciny kurzerhand ein Zusatzkonzert für den Tag davor angesetzt. Nun können mit dem Beginn des Septembers über 60.000 Marteria-Fans den Rostocker im Ostseestadion erleben. Der erste Auftritt: Ein Erlebnis für die Fans.

Für seine beiden Konzerte hat der Rostocker Künstler ein DJ-Duo aus Berlin mitgenommen, um die Menge vor seinem Auftritt anzuheizen. Lexy & K-Paul eröffnen als Spezial-Gäste den Abend um 19 Uhr. Mit ihrer elektronischen Musik haben die beiden DJ‘ s die Menge bereits aufgewärmt, bevor der Rostocker im Heimatstadion des Hansa Rostock seinen Auftritt beginnt.

Die Fans hofften vor allem auf den Song „Mein Rostock“

Schon vor dem Konzert haben einige der Fans eine Vorstellung davon, was sie von Marteria beim Konzert erwarten. Wie Andrea Meier: „Marteria muss ,Mein Rostock‘ spielen“. Sie und ihre Rostocker Begleitungen sind das erste Mal auf einem Marteria-Konzert. „Wir wollen uns vom Auftritt überraschen lassen“, sagt Steffen Schmidt. Besonders Anna Schmidt zeigt ihre Verbundenheit zum Musiker, mit einem Pullover vom Merchandising-Stand.

Anna Schmidt (v.l), Steffen Schmidt und Andrea Meier sind zum ersten Mal bei einem Marteria-Konzert. Foto: Milad Khoshdel

Willi Dorn und Johanna Romischke haben schon drei Konzerte von Marteria erlebt. Für die beiden sei es am schönsten, wenn alle bei dem Song „Mein Rostock“ mitsingen. Vor allem auf den Song „OMG!“ freut sich Johanna Romischke, die sich gemeinsam mit ihrer Begleitung vor dem Konzert öfter die Alben des Musikers angehört hat. Eine besondere Verbindung hat Martin Dorn zum Künstler Marteria, denn er ist ein Freund des Vaters vom Rostocker Künstler. Auch er hat schon einige Auftritte von Marteria erlebt und ist von seiner Art begeistert. „Marteria ist authentisch und reißt alle Zuschauer mit.“

Johanna Romischke (v.l.) und Willi Dorn haben sich zur Vorbereitung im Auto die Songs von Materia angehört. Foto: Milad Khoshdel

Aber es sind nicht nur Fans dort, die Marteria hören wollten, sondern auch einige, die einfach Lust auf ein Konzert haben. Wie Axel Schmidt, der eigentlich Metal hört und nur zum Spaß beim Konzert ist. Anders seine Begleitung Steffi Schmidt, die auch schon beim letzten Ostseestadion-Konzert dabei war. Sie freue sich vor allem auf die Atmosphäre des Konzerts.

Steffi Schmidt (v.l.) ist Materia Fan und Axel Schmidt ist mitgekommen, hört aber lieber Metal. Foto: Milad Khoshdel

Auch für Jasmin Kallin, Christian Rätzer und Annalena Konieczna aus Gelbensande ist es das erste Marteria-Konzert. Die drei wünschten sich einfach einen „geilen Abend“ vom Musiker und besonders den Song „Lila Wolken“.

Annalena Konieczna (v.l.), Christian Rätzer und Jasmin Kallin sind von Gelbensande zum Konzert des Rostockers gekommen. Foto: Milad Khoshdel

Marteria-Party im Ostseestadion

Und dann geht es los. So viel vorab: Marteria hat „Lila Wolken“ abgeliefert. Er erfüllt nicht nur die Songwünsche an diesem Abend, sondern feiert auch mit einigen Gastmusikern im Ostseestadion eine riesige Party. Von der ersten bis zur letzten Sekunde singen und tanzen alle Fans mit. Auch auf den Tribünen reißt er die Besucher von den Sitzen. Der Rostocker zieht von Anfang an sein Publikum in seinen Bann und sorgt dafür, dass das gesamte Stadion bebt.

Marteria feierte mit den Fans zehn Jahre „Lila Wolken“

Auch Marteria kann seine Freude über dieses Konzert nicht verheimlichen. Er grinst das gesamte Konzert über zum Publikum. Er steht an diesem Abend nicht alleine im Ostseestadion, er hat auch einige Gastmusiker mitgebracht. So feiert er mit Yasha und Miss Platnum das zehnjährige Bestehen der Lila Wolken LP, indem sie gemeinsam alle Songs davon präsentieren. Ein besonderer Moment: Mit seinem 16-jährigen Sohn Louis, Künstlername Luzey, rappt Marteria einen Song. Der erste Vater-Sohn-Auftritt in Stadionatmosphäre.

Marteria lieferte ein überzeugendes Konzert

Eine Marteria-Party mit „Lila Wolken“ - das freute auch Stefan Helmeg und Jessica Rot, die dem Konzert eine 11 von Zehn geben. Denn es wurde ja auch ihr Lieblingssong „Lila Wolken“ gespielt. Beide sind sich sicher, dass sie am nächsten Tag keine Stimme mehr haben werden.

Lena Ulbrich (v.l.) und Nils-Camus Vivien waren nach dem Konzert glücklich und ausgepowert. Foto: Milad Khoshdel

So stark haben Lena Ulbrich und Nils-Camus Vivien zwar nicht mitgesungen, aber sie werden beide einen starken Muskelkater haben. Beide waren vom respektvollen Umgang zwischen den Fans beeindruckt. „Die Fans halfen sich untereinander und es war insgesamt ein sehr emotionales Konzert“, so Lena Ulbrich. Ihre Erwartungen habe Marteria erfüllt, erklärt Nils-Camus Vivien. Und genauso wirkten am Ende dieses Abends alle Besucher im Ostseestadion: glücklich und erschöpft.