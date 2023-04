Die Greifswalder Bürgerschaft hat bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend, 20. April, für eine Lockerung der Badeordnung in der Hansestadt gestimmt. Demnach dürfen künftig auch Frauen Oben ohne in das Freizeitbad.

Vorausgegangen war ein Vorfall in Berlin, bei dem eine Frau, die ohne Bikini-Oberteil ihre Bahnen zog, einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Ihre anschließende Beschwerde wegen Diskriminierung führte in der Bundeshauptstadt zum Umdenken. Dem Berliner Beispiel folgen mittlerweile auch Göttingen, Hannover, Siegen sowie Dortmund. Sollte sich auch Rostock dem anschließen und für Gleichberechtigung sorgen? Stimmen Sie ab.