Winterliche Temperaturen und dazu noch etwas Schnee und Sonne - am Sonntag ermöglichte das Wetter zahlreiche besondere Fotomotive von Rostock. Foto: dpa-Zentralbild/Frank Hormann Rostock Sonne, Schnee und Eis – der Winter von seiner schönen Seite Von Antje Kindler | 18.12.2022, 13:29 Uhr

Am Wochenende zeigte sich das Wetter in Rostock und ganz Mecklenburg-Vorpommern noch einmal von seiner winterlichen Seite. Doch lange hält das nicht mehr an.