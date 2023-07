Vom Rostocker Zoo soll eine neue Straßenbahnlinie durch Reutershagen führen. Foto: Anne Luttermann up-down up-down Nach Protesten in Rostock SPD startet Umfrage zur Straßenbahnerweiterung nach Reutershagen Von Jens Griesbach | 27.07.2023, 12:24 Uhr

Der geplante Ausbau des Straßenbahnnetzes in Rostock ist bisher auf viel Kritik gestoßen. Jetzt will die Rostocker SPD wissen, wie die betroffenen Einwohner in Reutershagen zu der Erweiterung stehen.