Mit Drei-Gänge-Menü Genuss und Modetrends: Spürsinn und Blauer Esel laden zum Mode Dinner in Rostock Von Aline Farbacher | 18.09.2023, 15:07 Uhr Bieten bei ihrem Mode Dinner leckeres Essen und Modenschau: Daniela Meisel, Inhaberin der Boutique Spürsinn und Melanie Germanotta, Inhaberin des Restaurants Blauer Esel. Foto: Aline Farbacher up-down up-down

Am 28. September können Gäste im Restaurant Blauer Esel nicht nur speisen, sondern auch shoppen. Was das Mode Dinner in Kooperation mit der Boutique Spürsinn alles bietet.